Предлагаются современные меблированные апартаменты с просторными балконами и террасами, панорамными видами на старый город, 5-звездочным обслуживанием.
Резиденция включает 4 отеля премиум класса, 270 магазинов, 2 музея, офисные здания, 2 гавани на 140 яхт, береговую линию 2 км, ухоженные сады и пешеходные зоны.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в оживленном центральном районе, рядом с достопримечательностями.
Побережье - 10 метров
Галатская башня - 3,3 км
Истикляль - 3,4 км
Стамбульский Гранд-базар - 4,2 км
Голубая мечеть - 4,5 км
Аэропорт Стамбула - 41 км