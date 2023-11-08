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Продажа новостроек в Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi

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Жилой комплекс Новая большая резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая большая резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция
от
€1,40 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные меблированные апартаменты с просторными балконами и террасами, панорамными видами на старый город, 5-звездочным обслуживанием. Резиденция включает 4 отеля премиум класса, 270 магазинов, 2 музея, офисные здания, 2 гавани на 140 яхт, береговую линию 2 км, ухоженные сады и пешеходные зоны. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в оживленном центральном районе, рядом с достопримечательностями. Побережье - 10 метров Галатская башня - 3,3 км Истикляль - 3,4 км Стамбульский Гранд-базар - 4,2 км Голубая мечеть - 4,5 км Аэропорт Стамбула - 41 км
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