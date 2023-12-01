Kasikci Mahallesi, Турция

от €184,720

Предлагаются апартаменты с видом на горы, террасами и садами. Резиденция располагает турецкой баней, сауной, фитнес-центрами, крытым и открытым бассейнами, баром, прудами, детскими площадками, гаражом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Звукоизоляция Качественная кухня и сантехника Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров. Стамбул - 75 минут Аэропорт - 45 минут Сапанджа - 20 минут