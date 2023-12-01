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Продажа новостроек в Kasikci Mahallesi

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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Kasikci Mahallesi, Турция
от
€184,720
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на горы, террасами и садами. Резиденция располагает турецкой баней, сауной, фитнес-центрами, крытым и открытым бассейнами, баром, прудами, детскими площадками, гаражом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Звукоизоляция Качественная кухня и сантехника Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров. Стамбул - 75 минут Аэропорт - 45 минут Сапанджа - 20 минут
Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Kasikci Mahallesi, Турция
от
€748,197
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с садами и парковочными местами. Резиденция располагает видами на озеро и леса, круглосуточной охраной, общим бассейном, спортивной площадкой, турецкой баней, сауной, зонами отдыха. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с озером Сапанджа. Автомагистраль Е-5 - 1 км Автомагистраль ТЕМ - 2 км Центр города Измит - 29 км Озеро Сапанджа - 2,9 км Горнолыжный курорт - 26 км Аэропорт - 96 км Стамбул - 101 км
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