Предлагаются апартаменты с видом на горы, террасами и садами.
Резиденция располагает турецкой баней, сауной, фитнес-центрами, крытым и открытым бассейнами, баром, прудами, детскими площадками, гаражом.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Звукоизоляция
Качественная кухня и сантехника
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров.
Стамбул - 75 минут
Аэропорт - 45 минут
Сапанджа - 20 минут
Предлагаются виллы с садами и парковочными местами.
Резиденция располагает видами на озеро и леса, круглосуточной охраной, общим бассейном, спортивной площадкой, турецкой баней, сауной, зонами отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с озером Сапанджа.
Автомагистраль Е-5 - 1 км
Автомагистраль ТЕМ - 2 км
Центр города Измит - 29 км
Озеро Сапанджа - 2,9 км
Горнолыжный курорт - 26 км
Аэропорт - 96 км
Стамбул - 101 км