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Квартиры с бассейном в Занзибаре Западном, Танзания

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Fumba, Танзания
Квартира 3 комнаты
Fumba, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
🛏️ 2 спальни 🛋️ Жилая комната 🚿 Ванная комната 📍 Подземный этаж. 🏊 Доступ к бассейну 💰 Цена:…
$110
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Занзибаре Западном, Танзания

с видом на море
Недорогая
Элитная
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