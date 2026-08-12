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Виллы с садом в Танзании

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Zanzibar
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8 объектов найдено
Вилла в Танзания
Вилла
Танзания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Вилла с видом на море с двумя спальнями - Занзибар - это пляжная резиденция премиум-класса 3…
$1,000,000
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Вилла в Танзания
Вилла
Танзания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Однокомнатные виллы Занзибар, доступные в настоящее время на одном из самых ожидаемых фирмен…
$1,05 млн
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Вилла в Танзания
Вилла
Танзания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 360 м²
Двухкомнатные виллы Занзибар, доступные сейчас на одном из самых ожидаемых брендовых пляжных…
$1,50 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Танзания
Вилла
Танзания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Лесная вилла с одной спальней в Занзибаре предлагает инвесторам редкую возможность получить …
$550,000
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Вилла в Танзания
Вилла
Танзания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Вилла заката Занзибара — 3 Bed From $330 000 представляет собой флагманское предложение в эк…
$330,000
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Вилла в Nungwi, Танзания
Вилла
Nungwi, Танзания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 485 м²
Три спальные виллы Занзибар, доступные в настоящее время на одном из самых ожидаемых фирменн…
$2,50 млн
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Вилла в Танзания
Вилла
Танзания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Эта инвестиционная вилла Zanzibar представляет собой самое выгодное предложение в эксклюзивн…
$299,000
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Вилла в Танзания
Вилла
Танзания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Инвестиции в виллу Zanzibar помещают вас в эксклюзивный роскошный прибрежный курорт с 12 вил…
$199,000
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Параметры недвижимости в Танзании

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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