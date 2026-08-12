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Жилье в Пемба Южная, Танзания

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Chake Chake
3
3 объекта найдено
Вилла в Chake Chake, Танзания
Вилла
Chake Chake, Танзания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
Эта вилла с видом на море с одной спальней расположена вдоль нетронутой северо-восточной бер…
$700,000
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Квартира в Chake Chake, Танзания
Квартира
Chake Chake, Танзания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этот гостиничный номер с видом на лес Занзибар расположен вдоль нетронутой северо-восточной …
$210,000
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Квартира в Chake Chake, Танзания
Квартира
Chake Chake, Танзания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этот гостиничный номер с видом на море Занзибар расположен вдоль нетронутой северо-восточной…
$230,000
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