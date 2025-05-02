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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Танзании

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Magharibi B, Танзания
Квартира 5 комнат
Magharibi B, Танзания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,600
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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