  2. Танзания
  3. Malindi
  4. Жилая

Жилье в Malindi, Танзания

1 объект найдено
Студия 1 комната в Malindi, Танзания
Студия 1 комната
Malindi, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/7
Studio or 1+1 in Nungwi and PAJE, Zanzibar, new house 100 m from the beach,  price 78.000…
$76,000
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Параметры недвижимости в Malindi, Танзания

