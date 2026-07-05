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Квартиры-студии с гаражом в Kaskazini A, Танзания

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Nungwi
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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Kendwa, Танзания
Студия 1 комната
Kendwa, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/7
Премиальный комплекс в 100 м от океана в TOP-1 локации острова Nungwi &Paje. ✔ Топ-локаци…
$83,000
НДС
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Студия 1 комната в Nungwi, Танзания
Студия 1 комната
Nungwi, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/7
Премиальный комплекс в 100 м от океана в TOP-3 beaches.  локации Paje & Nungwi,  ✔ Топ…
$83,000
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kaskazini A, Танзания

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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