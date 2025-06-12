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Квартиры с видом на море в Kaskazini A, Танзания

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1 объект найдено
Квартира 7 комнат в Nungwi, Танзания
Квартира 7 комнат
Nungwi, Танзания
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 6 500 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$255
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Kaskazini A, Танзания

с бассейном
Недорогая
Элитная
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