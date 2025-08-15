Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Швейцария
  3. Фисп
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Фисп, Швейцария

1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Zermatt, Швейцария
Квартира 5 комнат
Zermatt, Швейцария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этаж 3
Роскошные апартаменты с видом на гору Маттерхорн всего в 150 метрах от канатной дороги Sunne…
Цена по запросу
Параметры недвижимости в Фисп, Швейцария

