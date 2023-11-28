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Жильё в Хапаранда, Швеция

1 объект найдено
Дом 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хапаранда, Швеция
Дом 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хапаранда, Швеция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€112,500
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Международное агентство недвижимости Habita
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