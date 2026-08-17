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Коммерческая недвижимость в Upper Emporda, Испания

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 500 м² в Llanca, Испания
Коммерческое помещение 1 500 м²
Llanca, Испания
Количество спален 44
Площадь 1 500 м²
Продается отель в Льянсе в Альт Эмпорда, в 60 метрах от пляжа. Туристическое направление на …
$2,90 млн
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