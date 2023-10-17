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Коммерческая недвижимость в Upper Emporda, Испания

1 объект найдено
Инвестиционная с парковкой, с балконом, с кондиционером в Castello d Empuries, Испания
Инвестиционная с парковкой, с балконом, с кондиционером
Castello d Empuries, Испания
Площадь 160 м²
В продаже бар-ресторан, расположенный на первой линии моря в городе Санта Маргарита, Росес. …
Цена по запросу
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