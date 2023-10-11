Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Teulada

Жильё с бассейном в Teulada, Испания

квартиры
7
дома
36
4 объекта найдено
Дом 3 спальни с бассейном в Teulada, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Teulada, Испания
Количество спален 3
Площадь 507 м²
Эта роскошная вилла в современном стиле расположена в жилом районе в Бенитачеле, на севере …
€1,82 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Teulada, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Teulada, Испания
Количество спален 4
Площадь 841 м²
Большая вилла в современном стиле в 5 минутах от моря, с великолепным панорамным видом, на…
€369,000
Дом 4 спальни с бассейном в Teulada, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Teulada, Испания
Количество спален 4
Площадь 1 201 м²
Новый проект виллы на первой линии в Морайре с прямым частным доступом к пляжу! Вилла огром…
€6,50 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Teulada, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Teulada, Испания
Количество спален 4
Площадь 262 м²
Эта вилла в испанском стиле занимает два уровня, соединенных внутренней лестницей, и распол…
€649,950
Realting.com
Перейти