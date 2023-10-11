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Испания
Жилая
Teulada
Жильё с видом на море в Teulada, Испания
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20 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
5
6
400 м²
2/2
Вилла на Стадии Строительства в Морайре, Аликанте. Эта вилла с 4 спальнями в Морайре, Теулад…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
5
5
356 м²
Стильная Вилла с Современными и Просторными Интерьерами в Морайре, Коста-Бланка Продается ви…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
5
8
568 м²
3
Роскошная Просторная Вилла с Современным Дизайном в Морайре, Коста-Бланка Вилла в Морайре ра…
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
5
5
559 м²
3/3
Готовая к Заселению Вилла с Видом на Море Рядом с Пляжем в Морайре Эта изысканная вилла расп…
€2,18 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
5
5
550 м²
3
Отдельный Дом в Спокойном Районе Рядом с Пляжем в Морайре, Теулада Этот дом расположен в Мор…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Teulada, Испания
6
6
692 м²
4/4
Вилла с Видом на Море в Морайре с Собственным Садом и Бассейном Эта вилла расположена в 5 ми…
€2,69 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
5
4
429 м²
3/3
Роскошная Вилла с Личным Бассейном Рядом с Пляжами в Морайре, Теулада Эта вилла расположена …
€2,89 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
7
7
896 м²
2/2
Отдельная Вилла с Приватной Обстановкой и Невероятным Видом на Море в Морайре, Теулада Роско…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
5
4
600 м²
2/2
Роскошная Вилла Рядом с Пляжем и Центром Морайры Вилла расположена в Морайре – популярном го…
€1,70 млн
Рекомендовать
Бунгало 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
6
6
590 м²
2/2
Вилла с Видом на Море и с Бассейном в Морайре, Коста-Бланка Предлагаем купить виллу в Морайр…
€3,35 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Teulada, Испания
5
8
568 м²
3
Представляем новую современную виллу класса люкс в городе в Moraira. Благодаря своему прекра…
€3,25 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Teulada, Испания
5
4
299 м²
3
Представляем новую современную виллу у моря в городе в Moraira от застройщика. Морайра – кра…
€1,70 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Teulada, Испания
5
4
544 м²
3
Представляем новую современную виллу у моря в городе в Moraira от застройщика. Морайра – кра…
€1,68 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Teulada, Испания
5
4
370 м²
3
Представляем новую современную виллу в нескольких минутах ходьбы от прекрасных пляжей и цент…
€1,60 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Teulada, Испания
5
4
327 м²
2
Эксклюзивная, недавно построенная вилла в зеленой горной зоне Морайры, в 10 минутах на машин…
€1,80 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Teulada, Испания
5
4
240 м²
2
Представляем новую современную виллу у моря в городе в Moraira.В продаже двухуровневая вилла…
€1,42 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Teulada, Испания
3
3
476 м²
Отдельный дом в Moraira. Менее чем в 2 километрах от Средиземного моря, вы можете найти эту …
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Teulada, Испания
4
6
426 м²
Это эксклюзивная роскошная вилла, расположенная в привилегированном районе менее чем в 5 ми…
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Teulada, Испания
4
6
442 м²
Отдельный дом в Moraira. Это эксклюзивная роскошная вилла, расположенная в привилегированном…
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом
Teulada, Испания
341 м²
Красивая вилла с видом на море расположена в небольшом испанском городке Морайра. Жилая площ…
€2,65 млн
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