ВНЖ в Испании для финансово независимых лиц

Residencia No Lucrativa или “белая резиденция” – это вид на жительство для финансово независимых лиц, который иностранцы могут оформлять с 2011 года. Она подходит тем, кто планирует постоянно проживать в Испании, при этом получая финансовые поступления из другой страны.
Особенной популярностью программа пользуется среди состоятельных людей на пенсии, семей с детьми, а также бизнесменов, которые отошли от дел компании. Возможен также следующий вариант: мать с детьми уезжают в Испанию, а глава семейства остается и зарабатывает для них деньги на родине.
Отличительной особенностью программы является запрет на работу по найму в Испании. При этом можно открыть свою компанию, но нельзя быть в ней трудоустроенным. Удаленная работа на иностранного нанимателя разрешается. Также в качестве источника доходов допускается прибыль от сдачи недвижимого имущества в аренду.
Изначально вид на жительство в Испании по данной программе выдается на один год, затем дважды продлевается, на два года каждый раз. Затем можно сменить его на ПМЖ, а еще через пять лет — оформить гражданство. При первой подаче документов на ВНЖ власти особое внимание будут уделять происхождению средств и их сумме.
Минимальный требуемый доход — 27 100 евро на одного члена семьи. Обязательное условие — все деньги должны быть заработаны за пределами страны. Для того, чтобы продлить ВНЖ, необходимо проживать на территории страны не менее 183 дней в году, в противном случае иммигранта ждет отказ.
Вместе с основным претендентом подать заявление могут супруг/а и несовершеннолетние дети заявителя. Требования ко всем одинаковы:
Кроме требований к иностранцам, программа подразумевает ряд требований к финансам. Минимальная сумма, которую должен получать претендент, рассчитывается согласно IPREM – аналогу прожиточного минимума. Основной претендент обязан получать не менее четырех IPREM ежемесячно, а на каждого члена семьи необходимо добавить еще по одному. Таким образом, семья из трех человек должна в месяц получать минимум 3400 евро, а в год – 40 660. Если переезжает только заявитель, минимальная сумма дохода составляет 27 100 евро в год. На счету необходимо иметь столько денег, чтобы хватило на срок запрашиваемого ВНЖ: в первый раз на 1 год, а затем на два года.
Что касается источника доходов, здесь также есть условия. Все деньги должны быть заработаны за пределами страны. Доход обязан быть легальным и документально подтвержденным. Это может быть доход от сдачи недвижимости, дивиденды, зарплата из другой страны и т.д. Важное условие – денежные поступления должны быть постоянными, а не единоразовыми. Чтобы убедить в этом испанские власти, необходимо предоставить выписку из банковского счета за последний год.
Скан загран паспорта всех страниц (даже пустых).
Справка о несудимости с апостилем.
Медицинская справка (что человек не страдает заболеваниями, которые могут навредить окружающим) Болезни оговорены в Международном Положении о Санитарии от 2005 г.
Фото 3.5 на 4.5 цветное, 2 шт.
Справка из банка о наличии денежных средств. Первый заявитель 35.000евро + на каждого члена семьи по 8500 евро +.
Справка с налоговой об уплате налогов за последние 3 года.
Справка с налоговой об отсутствии задолженности
Договор аренды жилья в Испании на 1 год, скан копия документа хозяина жилья, выписка из реестра на данную недвижимость (не старше 3 месяцев)
Медицинская страховка в Испании. Взрослый ≈ 600-700евро в год. Дети ≈ 400-500 евро в год.