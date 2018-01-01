ВНЖ в Испании для финансово независимых лиц

О программе

Residencia No Lucrativa или “белая резиденция” – это вид на жительство для финансово независимых лиц, который иностранцы могут оформлять с 2011 года. Она подходит тем, кто планирует постоянно проживать в Испании, при этом получая финансовые поступления из другой страны.



Особенной популярностью программа пользуется среди состоятельных людей на пенсии, семей с детьми, а также бизнесменов, которые отошли от дел компании. Возможен также следующий вариант: мать с детьми уезжают в Испанию, а глава семейства остается и зарабатывает для них деньги на родине.

Отличительной особенностью программы является запрет на работу по найму в Испании. При этом можно открыть свою компанию, но нельзя быть в ней трудоустроенным. Удаленная работа на иностранного нанимателя разрешается. Также в качестве источника доходов допускается прибыль от сдачи недвижимого имущества в аренду.



Изначально вид на жительство в Испании по данной программе выдается на один год, затем дважды продлевается, на два года каждый раз. Затем можно сменить его на ПМЖ, а еще через пять лет — оформить гражданство. При первой подаче документов на ВНЖ власти особое внимание будут уделять происхождению средств и их сумме.



Минимальный требуемый доход — 27 100 евро на одного члена семьи. Обязательное условие — все деньги должны быть заработаны за пределами страны. Для того, чтобы продлить ВНЖ, необходимо проживать на территории страны не менее 183 дней в году, в противном случае иммигранта ждет отказ.