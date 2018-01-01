  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Программы иммиграции
  4. ВНЖ в Испании для финансово независимых лиц

ВНЖ в Испании для финансово независимых лиц

Испания Испания
Срок получения: от 4 месяцев
Расходы: от
€15,000
;
ВНЖ в Испании для финансово независимых лиц
ВНЖ
Описание Описание
Преимущества Преимущества
Документы Документы
Этапы Этапы

О программе

Residencia No Lucrativa или “белая резиденция” – это вид на жительство для финансово независимых лиц, который иностранцы могут оформлять с 2011 года. Она подходит тем, кто планирует постоянно проживать в Испании, при этом получая финансовые поступления из другой страны.

Особенной популярностью программа пользуется среди состоятельных людей на пенсии, семей с детьми, а также бизнесменов, которые отошли от дел компании. Возможен также следующий вариант: мать с детьми уезжают в Испанию, а глава семейства остается и зарабатывает для них деньги на родине. 

Отличительной особенностью программы является запрет на работу по найму в Испании. При этом можно открыть свою компанию, но нельзя быть в ней трудоустроенным. Удаленная работа на иностранного нанимателя разрешается. Также в качестве источника доходов допускается прибыль от сдачи недвижимого имущества в аренду.

Изначально вид на жительство в Испании по данной программе выдается на один год, затем дважды продлевается, на два года каждый раз. Затем можно сменить его на ПМЖ, а еще через пять лет — оформить гражданство. При первой подаче документов на ВНЖ власти особое внимание будут уделять происхождению средств и их сумме.

Минимальный требуемый доход — 27 100 евро на одного члена семьи. Обязательное условие — все деньги должны быть заработаны за пределами страны. Для того, чтобы продлить ВНЖ, необходимо проживать на территории страны не менее 183 дней в году, в противном случае иммигранта ждет отказ.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 4 месяцев
Расходы
Расходы
от
€15,000
Требования к заявителю

Вместе с основным претендентом подать заявление могут  супруг/а и несовершеннолетние дети заявителя. Требования ко всем одинаковы: 

  • Необходимо являться резидентов «третьего государства»;
  • Иметь арендованное или приобретенное жилье в Испании;
  • Не иметь в прошлом проблем с законодательством и судимостей;
  • Иметь медицинский страховой полис;
  • Подтвердить отсутствие опасных болезней;
  • Не иметь нарушений визового режима страны, а также не иметь запрета на приезд в Испанию и ее страны-партнеры.

Кроме требований к иностранцам, программа подразумевает ряд требований к финансам. Минимальная сумма, которую должен получать претендент, рассчитывается согласно IPREM – аналогу прожиточного минимума. Основной претендент обязан получать не менее четырех IPREM ежемесячно, а на каждого члена семьи необходимо добавить еще по одному. Таким образом, семья из трех человек должна в месяц получать минимум 3400 евро, а в год – 40 660. Если переезжает только заявитель, минимальная сумма дохода составляет 27 100 евро в год. На счету необходимо иметь столько денег, чтобы хватило на срок запрашиваемого ВНЖ: в первый раз на 1 год, а затем на два года.

Что касается источника доходов, здесь также есть условия. Все деньги должны быть заработаны за пределами страны. Доход обязан быть легальным и документально подтвержденным. Это может быть доход от сдачи недвижимости, дивиденды, зарплата из другой страны и т.д. Важное условие – денежные поступления должны быть постоянными, а не единоразовыми. Чтобы убедить в этом испанские власти, необходимо предоставить выписку из банковского счета за последний год.

Документы
Документы для заявителя Документы для членов семьи

  1. Скан загран паспорта всех страниц (даже пустых).

  2. Справка о несудимости с апостилем.

  3. Медицинская справка (что человек не страдает заболеваниями, которые могут навредить окружающим) Болезни оговорены в Международном Положении о Санитарии от 2005 г.

  4. Фото 3.5 на 4.5 цветное, 2 шт.

  5. Справка из банка о наличии денежных средств. Первый заявитель 35.000евро + на каждого члена семьи по 8500 евро +.

  6. Справка с налоговой об уплате налогов за последние 3 года.

  7. Справка с налоговой об отсутствии задолженности

  8. Договор аренды жилья в Испании на 1 год, скан копия документа хозяина жилья, выписка из реестра на данную недвижимость (не старше 3 месяцев)

  9. Медицинская страховка в Испании. Взрослый ≈ 600-700евро в год. Дети ≈ 400-500 евро в год.

  • Соответствующие свидетельства (о браке и о рождении детей); 
  • Документы, подтверждающие посещение школы детьми и их устройство в испанскую школу.
Этапы получения программы
Оформление документов
от 14 дней
Подготовка всех необходимых документов для подачи в посольство Испании по месту проживания. Примерный срок исполнения 1-2 недели после предоставления документов от заявителя.
Подача заявления
от 2 месяцев
Подача пакета документов в посольство Испании, максимальный срок рассмотрения заявки 3 месяца (по практике 1-1,5 месяца).
Получение визы D
от 1 день
После принятия положительного решения, заявитель должен явиться в посольство для получения национальной визы D на 3 месяца.
Биометрия
от 1 день
Прилёт в Испанию на биометрию, 1 день. Изготовление карточки занимает до 45 дней. (по практике 25-30 дней)
Получение карточки ВНЖ
от 1 день
Получение карты ВНЖ на год – получить ее необходимо на протяжении месяца после пересечения границы в отделении полиции.
Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право

После оформления испанского ВНЖ заявитель имеет право: 

  • Проживать в любом уголке страны на постоянном основании; 
  • Путешествовать по Шенгенской зоне без виз; 
  • Получать пассивную прибыль на территории страны; 
  • Являться удаленным сотрудником иностранной компании;
  • Обучать детей в школах и детских садах; 
  • Оформить спустя 5 лет ПМЖ, а еще через 5 – гражданство.
     
Вы просматриваете
ВНЖ в Испании для финансово независимых лиц
Испания Испания
Расходы:
от
€15,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку иммиграционному консультанту
Спасибо! Ваша заявка принята.
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие программы