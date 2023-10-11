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Виллы с видом на море в Гарраф, Испания

Sitges
3
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла с видом на море в Sitges, Испания
Вилла с видом на море
Sitges, Испания
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла - &nbs…
€9,20 млн

Параметры недвижимости в Гарраф, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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