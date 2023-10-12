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Жильё с бассейном в Estepona, Испания

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28 объектов найдено
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 158 м²
Пентхаус на продажу в Estepona, с 3 спальня, 2 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (об…
€399,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Апартамент на продажу в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванная комната и хара…
€385,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Bahia de la Plata, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная, 1 ванная к…
€850,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 105 м²
Апартамент на продажу и аренду в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристик…
€425,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 200 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Selwo, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассей…
€449,000
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Комнаты 5
Площадь 337 м²
Вилла на продажу в Atalaya, Estepona, с 5 спальня, 3 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет и ха…
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 146 м²
Апартамент на продажу в New Golden Mile, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и характеристики ба…
€1,45 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Пентхаус на продажу в El Padron, Estepona, с 3 спальня, 3 ванная, 3 ванная комната и характе…
€695,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Апартамент на продажу в Costalita, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн …
€475,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Почувствуйте весь масштаб побережной роскоши в Эстепоне, находясь в элитном комплексе у само…
€1,45 млн
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Погрузитесь в вершину роскошной жизни в Торребермеха, престижном комплексе, вложенном в жела…
€4,95 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Добро пожаловать в эту средиземноморскую виллу на берегу моря в Байя-Дорада, Эстепона. Погру…
€1,38 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Привлекательная средиземноморская вилла в Ла Ресина Гольф, Эстепона. Идеальное расположение …
€815,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 139 м²
Апартамент на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванна…
€420,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Продается великолепная квартира на первом этаже с садом, полностью отремонтированная по самы…
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу в El Campanario, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и хар…
€450,000
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Этаж 2
Жилой комплекс отличается круглосуточной медицинской поддержкой и охраной. Квартира очень св…
€249,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 538 м²
Исследуйте возвышенное очарование эксклюзивности и роскоши в "Los Olivos del Campanario" - д…
€1,86 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
€2,99 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается это новостройка современных квартир и пентхаусов с 2 и 3 спален в районе Аталая го…
€695,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Пентхаус на продажу в Atalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, Здание было построено в 1990…
€360,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 140 м²
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная и характер…
€475,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Таунхаус на продажу в Selwo, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий…
€580,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Таунхаус на продажу в Selwo, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий…
€520,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 138 м²
Апартамент на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванна…
€380,000
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