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Пентхаусы с бассейном в Эстепоне, Испания

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26 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 4/4
Красивая пентхаус с полностью оборудованной кухней, уютной террасой, общественным бассейном …
$663,067
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус с потрясающим видом на море, террасой на крыше для отдыха, тренажерным за…
$453,423
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 3/3
Премиальный элегантный пентхаус с видом на море и горы, потрясающая терраса на крыше и бассе…
$963,958
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 2/4
Потрясающий пентхаус у пляжа с большой террасой и видом на море, расположенный в премиальном…
$526,492
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 2/2
Улучшенный двухуровневый пентхаус с частным бассейном, спа-салоном и потрясающим видом на мо…
$2,09 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус с общим бассейном, большой террасой на крыше и панорамным видом на море, …
$1,34 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Этаж 3
Привлекательный пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, расположен…
$867,731
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Этаж 2/2
Потрясающий современный пентхаус с видом на море и горы, бассейном и великолепной террасой н…
$1,11 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Этаж 2
Просторный пентхаус высокого класса с потрясающим видом на море, бассейном и террасой на кры…
$1,37 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
Великолепный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, тренажерным залом и потр…
$415,056
НДС
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Пентхаус 6 комнат в Эстепона, Испания
Пентхаус 6 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 2/2
Огромный, потрясающий пентхаус с частным бассейном на крыше, расположенный в элитном курортн…
$1,10 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Просторный фантастический пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающи…
$653,041
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/4
Элегантный пентхаус с курортными бассейнами, солнечным солярием и видом на море, расположенн…
$509,256
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Этаж 2/2
Ультрасовременный пентхаус с частным бассейном, террасой на крыше с панорамным видом на море…
$999,552
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
Премиальный пентхаус с захватывающим видом на море, солнечной террасой и ландшафтными садами…
$482,732
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Этаж 2
Пентхаус на пляже Bountiful с огромной террасой на крыше, панорамным видом на море, спортзал…
$849,094
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 3/3
Красивый пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на море, …
$485,975
НДС
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Пентхаус 7 комнат в Эстепона, Испания
Пентхаус 7 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 2/2
Эффектный двухуровневый пентхаус с бассейном-инфинити, большой террасой на крыше и потрясающ…
$1,98 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 3/3
Потрясающий пентхаус с ландшафтным садом, частной террасой на крыше и спокойными зонами отды…
$648,144
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Этаж 2/3
Современный пентхаус, готовый к заселению, с видом на море, большой террасой, общим бассейно…
$405,695
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 547 м²
Этаж 2
Элитный пентхаус под ключ с эксклюзивным дизайном, частным пейзажным бассейном, тренажерным …
$5,03 млн
НДС
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Пентхаус 6 комнат в Bel Air, Испания
Пентхаус 6 комнат
Bel Air, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 2/2
Просторный пентхаус с видом на море и горы, общим бассейном и тренажерным залом, расположенн…
$808,023
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 2/2
Великолепный пентхаус с террасой на крыше и потрясающим видом на море, бассейнами с морской …
$533,420
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Этаж 5/5
Потрясающий роскошный пентхаус с красивым видом на море, бассейном и террасой на крыше, расп…
$914,346
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 3
Роскошный городской пентхаус с общим бассейном, тренажерным залом, большой террасой, гаражом…
$599,715
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 2
Новый построенный и полностью меблированный двухуровневый пентхаус с видом на море, большими…
$498,662
НДС
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