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Пентхаусы у моря в Эстепоне, Испания

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65 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Этаж 4
Эксклюзивные квартиры у моря в Эстепоне с премиальной велнес-инфраструктурой Эстепона стала …
$5,52 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Этаж 4
Элегантные квартиры на продажу в 50 метрах от моря в Эстепоне Эстепона – одно из самых востр…
$7,25 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 4
Элегантные квартиры рядом с гольф-полями в Эстепоне с низкими затратами на содержание Новый …
$640,101
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 4/4
Красивая пентхаус с полностью оборудованной кухней, уютной террасой, общественным бассейном …
$663,067
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус с потрясающим видом на море, террасой на крыше для отдыха, тренажерным за…
$453,423
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Пентхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Квартиры с панорамным видом в комплексе с привилегированным расположением в Эстепоне Квартир…
$646,772
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры с видом на море в престижном районе Эстепоны Квартиры расположены в жило…
$1,27 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 3/3
Премиальный элегантный пентхаус с видом на море и горы, потрясающая терраса на крыше и бассе…
$963,958
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Энергоэффективные квартиры с захватывающими панорамными видами в Эстепоне, Малага Новый комп…
$1,35 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 2/4
Потрясающий пентхаус у пляжа с большой террасой и видом на море, расположенный в премиальном…
$526,492
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 3
Квартиры с великолепным видом на море рядом с пляжем в Эстепоне Квартиры расположены в муниц…
$862,062
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 3
Светлые современные квартиры с просторными террасами в Эстепоне Жилой комплекс расположен в …
$722,997
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 2/2
Улучшенный двухуровневый пентхаус с частным бассейном, спа-салоном и потрясающим видом на мо…
$2,09 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 3
Квартиры с видом на море и природу в жилом комплексе в Эстепоне Современные недавно построен…
$859,571
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 3
Новые квартиры с просторными террасами в Эстепоне, рядом с полем для гольфа Новые квартиры н…
$486,144
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Квартиры с живописными видами в престижном районе Эстепоны, Малага Квартиры расположены в Эс…
$1,14 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Квартиры в комплексе рядом с морем в Эстепоне, Испания Эстепона – один из самых аутентичных …
$656,243
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Превосходные апартаменты и пентхаусы с общим бассейном в Эстепоне Эстепона — живописный горо…
$1,28 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус с общим бассейном, большой террасой на крыше и панорамным видом на море, …
$1,34 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Современные квартиры и пентхаусы на Новой Золотой Миле в Эстепоне Эти квартиры в Эстепоне, И…
$2,13 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Этаж 2/2
Потрясающий современный пентхаус с видом на море и горы, бассейном и великолепной террасой н…
$1,11 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Экологичные квартиры с просторными террасами в самом сердце Эстепоны, Малага Этот новый комп…
$992,139
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Этаж 2
Просторный пентхаус высокого класса с потрясающим видом на море, бассейном и террасой на кры…
$1,37 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 2/3
Квартиры в Эксклюзивном Комплексе с Большими Тропическими Садами в Эстепоне Квартиры с прост…
$1,25 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Современные средиземноморские квартиры в курортном комплексе на Новой Золотой Миле, Эстепона…
$1,16 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
Великолепный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, тренажерным залом и потр…
$415,056
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры с видом на море в престижном районе Эстепоны Квартиры расположены в жило…
$1,14 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Квартиры с видом на горы и море в центре Эстепоны Эти квартиры расположены в самом сердце Ко…
$1,01 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Роскошные двухэтажные квартиры и пентхаусы в Эль-Параисо, Эстепона Эль-Параисо, расположенны…
$929,135
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Просторный фантастический пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающи…
$653,041
НДС
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