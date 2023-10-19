Недвижимость на Коста-Бланке

Коста-Бланка — один из самых знаменитых регионов Испании, который славится своими бесконечными песчаными пляжами, чистыми побережьями и красивым Средиземным морем. Именно поэтому купить недвижимость в этом регионе — мечта многих туристов.

Недвижимость на Коста-Бланке делится на два вида: жилая и коммерческая. Наибольший интерес вызывает именно жилье. Но вы можете купить абсолютно любую недвижимость в Испании, и Коста-Бланка не исключение.

Где лучше выбрать дом

При выборе дома покупатель должен определиться, в какой именно части региона ему бы хотелось жить. Один из самых важных факторов при этом — близость к морю. Побережные территории чаще всего застраиваются коммерческой недвижимостью или жилыми домами, квартиры в которых планируются для сдачи в аренду. Чем ближе к пляжу и чем больше количество комнат — тем дороже будут апартаменты.

Северная Коста-Бланка

Город Аликанте разделяет испанское побережье на 2 части: северную и южную. На северной части побережья расположены такие города, как Аликанте, Дения, Хавеа, Альтеа и др. Туристы любят эту часть региона за удивительный ландшафт, экзотическую природу и множество достопримечательностей (аквапарки, тематические парки, старинные крепости и замки, музеи и галереи). Именно поэтому недвижимость в северной части региона дороже, по сравнению с южной частью.

Южная Коста-Бланка

Южная Коста-Бланка характеризуется более равнинной местностью. Идеальная береговая линия с песчаными пляжами уже много лет привлекает туристов со всего мира. Помимо Средиземного моря, здесь можно найти множество соленых озер, которые славятся своими целебными свойствами.

Более низкие цены (по сравнению с другими территориями побережья) привлекают многочисленных инвесторов. Купить однокомнатную квартиру здесь можно от 60 тысяч евро. И речь идет о качественном жилье напрямую от застройщика. На вторичном рынке небольшую квартиру-студию можно приобрести по цене от 45 тысяч евро.

