Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Земельные участки
  4. Коста-Бланка

Земельные участки в Коста-Бланка, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Абрера, Испания
Земельные участки
Абрера, Испания
Площадь 35 411 м²
Большой земельный участок с проектом на 230 домов по 100 м2 под парные дома, квартиры и рези…
€5,01 млн
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
ОписаниеПродажа земельного участка в Альтее, провинция Аликанте – 2300 кв.м. за 149.000 €, 6…
€151,272
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
Участок прямоугольный и ровный, огорожен по периметру и с автоматическими воротами на въезде…
€35,055
Земельные участки с мебелью, с кондиционером, с садом в Мадрид, Испания
Земельные участки с мебелью, с кондиционером, с садом
Мадрид, Испания
Замечательная оливковая плантация расположена недалеко от Мадрида, Испания. Площадь территор…
€2,91 млн
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
Живописные виды на море, открывающиеся с этих участков, являются визитной карточкой побереж…
€838,968
Земельные участки в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Площадь 4 064 м²
Продается земельный участок недалеко от пляжа Финестрат. Участок имеет площадь около 4000 м2…
€1,71 млн
Земельные участки в Las Escalericas, Испания
Земельные участки
Las Escalericas, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Las Filipinas. Общая площадь 0.00 …
€186,502
Земельные участки в Тарифа, Испания
Земельные участки
Тарифа, Испания
€100,157
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea в Begur, Испания
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Begur, Испания
Площадь 350 м²
Великолепная земля, расположенная в Бегуре, между бухтами Айгуафреда и Са Туна. Расположен н…
€105,62 млн
Земельные участки в Барселона, Испания
Земельные участки
Барселона, Испания
Площадь 1 850 м²
Земельный участок в районе Побленоу города Барселона. Общая площадь 1850 м.кв. с возм…
€2,44 млн
Земельные участки с садом, у моря, с полем для гольфа в Benahavis, Испания
Земельные участки с садом, у моря, с полем для гольфа
Benahavis, Испания
Привлекательный участок (№ 22) с ВИДОМ НА МОРЕ. Эксклюзивный жилой район Мадроньяль. Ворота …
€464,909
Земельные участки с водоснабжением, с Light в Casares, Испания
Земельные участки с водоснабжением, с Light
Casares, Испания
€115,180

Недвижимость на Коста-Бланке

Коста-Бланка — один из самых знаменитых регионов Испании, который славится своими бесконечными песчаными пляжами, чистыми побережьями и красивым Средиземным морем. Именно поэтому купить недвижимость в этом регионе — мечта многих туристов.
Недвижимость на Коста-Бланке делится на два вида: жилая и  коммерческая. Наибольший интерес вызывает именно жилье. Но вы можете купить абсолютно любую недвижимость в Испании, и Коста-Бланка не исключение.

Где лучше выбрать дом

При выборе дома покупатель должен определиться, в какой именно части региона ему бы хотелось жить. Один из самых важных факторов при этом — близость к морю. Побережные территории чаще всего застраиваются коммерческой недвижимостью или жилыми домами, квартиры в которых планируются для сдачи в аренду. Чем ближе к пляжу и чем больше количество комнат — тем дороже будут апартаменты.

Северная Коста-Бланка

Город Аликанте разделяет испанское побережье на 2 части: северную и южную. На северной части побережья расположены такие города, как Аликанте, Дения, Хавеа, Альтеа и др. Туристы любят эту часть региона за удивительный ландшафт, экзотическую природу и множество достопримечательностей (аквапарки, тематические парки, старинные крепости и замки, музеи и галереи). Именно поэтому недвижимость в северной части региона дороже, по сравнению с южной частью.

Южная Коста-Бланка

Южная Коста-Бланка характеризуется более равнинной местностью. Идеальная береговая линия с песчаными пляжами уже много лет привлекает туристов со всего мира. Помимо Средиземного моря, здесь можно найти множество соленых озер, которые славятся своими целебными свойствами.
Более низкие цены (по сравнению с другими территориями побережья) привлекают многочисленных инвесторов. Купить однокомнатную квартиру здесь можно от 60 тысяч евро. И речь идет о качественном жилье напрямую от застройщика. На вторичном рынке небольшую квартиру-студию можно приобрести по цене от 45 тысяч евро.
 

Realting.com
Перейти