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Отели в Коста-Бланка, Испания

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель в Коста-Бланка, Испания
Отель
Коста-Бланка, Испания
Площадь 2 500 м²
Инвестиционное предложение – отель на 48 номеров в 150 метрах от моря. Престижный рай…
€9,90 млн
Realting.com
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