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Коммерческая недвижимость в Siheung-si, Южная Корея

1 объект найдено
Коммерческая с South Korea land в Siheung-si, Южная Корея
Коммерческая с South Korea land
Siheung-si, Южная Корея
Площадь 600 м²
В 2020 году году в городе Сихын открым огромный серфинг - Центр Волновой парк. Инфраструктур…
€91,806
в месяц
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