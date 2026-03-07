Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Южная Африка
  3. Западно-Капская провинция
  4. Жилая

Жилье в Западно-Капской провинции, Южная Африка

1 объект найдено
Особняк 5 комнат в Джордж, Южная Африка
Особняк 5 комнат
Джордж, Южная Африка
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 660 м²
Количество этажей 2
HORIZON HOUSE - изысканная роскошная виллаГде архитектура встречается с Индийским океаномПин…
$1,01 млн
