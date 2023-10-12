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Коммерческая недвижимость в Камник, Словения

1 объект найдено
Коммерческая в Камник, Словения
Коммерческая
Камник, Словения
Площадь 6 479 м²
Торговый продуктовый центр в одном из ближа…
€5,20 млн
Realting.com
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