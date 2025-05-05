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Жильё в District of Liptovsky Mikulas, Словакия

1 объект найдено
Особняк 11 комнат в Benadikova, Словакия
Особняк 11 комнат
Benadikova, Словакия
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Historic Detrich Mansion in Beňadiková Seize the chance to own a meticulously restored Ba…
$365,703
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Параметры недвижимости в District of Liptovsky Mikulas, Словакия

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