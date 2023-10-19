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Продажа офисных помещений в Словакии

коммерческая недвижимость
6
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3 объекта найдено
Офис в Братислава, Словакия
Офис
Братислава, Словакия
Продаются помещения (офисы) в Братиславе напротив IKEA Здание расположено недалеко от въе…
€115,000
Офис с Predlagaem k prodazhe nezhiloe pomeschenie v centre Bratislavy в Братислава, Словакия
Офис с Predlagaem k prodazhe nezhiloe pomeschenie v centre Bratislavy
Братислава, Словакия
Предлагаем к продаже нежилое помещение в центре Братиславы Предлагаем на продажу нежилое …
€129,000
Офис с Prodazha ofisnyh pomescheniy v centre Bratislavy Slovakiya в Братислава, Словакия
Офис с Prodazha ofisnyh pomescheniy v centre Bratislavy Slovakiya
Братислава, Словакия
Продажа офисных помещений в центре Братиславы Инвестиционный офис прямо в центре Братисла…
€3,900
Realting.com
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