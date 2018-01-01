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Гражданство Saint Kitts & Nevis

Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис
Срок получения: от 4 месяцев
Расходы: от
€227,780
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Гражданство Saint Kitts & Nevis
Гражданство
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Инвестиции Инвестиции
Этапы Этапы

О программе

Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений инвестиционной иммиграции. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумно низких затратах, инвестициях для целей быстрого получения гражданства. 

Преимущества: 

  • Разумные инвестиции 
    • Инвестиции начинаются от $100 000
  • Безвизовый режим во всем мире

    • В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.

  • Быстрая сроки получения

    • Паспорт оформляется всего за 2-4 месяца.

  • Инвестор имеет право получить гражданство вместе с семьей

    • Гражданство может получить вся семья, включая детей, братьев, сестер и родителей.

  • Привлекательный налоговый режим

    • Отсутствие налога на богатство, дарение, наследство, иностранный доход или прирост капитала

  • Гарантированные инвестиции

    • Инвестируйте только после получения одобрения заявления о получении гражданства.

  • Безопасность для вашей семьи

    • «План Б» на все случаи жизни

  • Конфиденциальность

    • Не разглашаются персональные данные третьим лицам, сохраняя Вашу конфиденциальность

 

Программа гражданства Сент-Китс и Невис: 

  • Пожертвование правительству 
    • Невозвратное пожертвование на вклад в устойчивое развитие островного государства (SISC) — 250 000 долларов США на 1 заявителя, на семью до 4 человек — 350 000 долларов США.
  • Инвестиции в недвижимость 
    • Ознакомьстесь с информацией ниже

Преимущества 

  • Паспорт Сент-Китса и Невиса выдается за  4-6 месяцев.
  • Безвизовый доступ в 152 страны мира, включая Европейский Союз, Великобританию, Гонконг и Сингапур.
  • Граждане не несут налоговую ответственность - нет налога на богатство, подарки, наследство, иностранные доходы или прирост капитала.
  • Не требуется постоянного проживания для получения паспорта, возможность получить гражданство удаленно. 
  • Мультивиза в США на срок до 10 лет.
  • Возможность проживания в Великобритании 6 месяцев в году. 

 

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 4 месяцев
Расходы
Расходы
от
€227,780
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд

Безвизовый доступ в 152 страны мира, включая Европейский Союз, Великобританию, Гонконг и Сингапур.

Албания, Андорра, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чили, Колумбия, Коморские о-ва, Конго, Демократическая Республика, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гайана, Гаити, Гондурас, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Косово, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Макао, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские о-ва, Мальта, Мавритания, Маврикий, Федеративные Штаты Микронезии, Молдова, Монако, Черногория, Мозамбик, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Пакистан, Палау, Палестинские территории, Панама, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Сент-Люсия, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Южная Корея, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Швеция, Швейцария, Тайвань, Танзания, Таиланд, Восточный Тимор, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Тувалу, Турция, Уганда, Украина, Великобритания, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Государство-город Ватикан, Венесуэла, Вьетнам, Замбия, Зимбабве
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Минимальная сумма для инвестирования в одобренный правительством проект в рамках опциона на недвижимость от застройщика составляет 400 000 долларов. Недвижимость должна находиться в собственности минимум 7 лет и может быть перепродана после даты выдачи гражданства. По истечении этого срока участники программы могут продать одобренную недвижимость другому кандидату на получение гражданства.
400000.00 USD
Требования к заявителю

  • Минимальный возраст от 18 лет

  • Комплексная проверка и одобрение кандидата правительством

  • Банковский документ о наличии средств с подтверждением происхождения

  • Отсутствтие судимости 

Этапы получения программы
Оставьте заявку
от 1 день
Консультанты Luxe Legal services - высококвалифицированные специалисты, которые проведут вас через каждый этап процесса получения второго гражданства с должной осмотрительностью и заботой, гарантируя, что ваше заявление будет подано правильно для получения необходимого результата. Под нашим квалифицированным руководством мы можем помочь вам сориентироваться на пути к построению светлого будущего для себя и своей семьи с помощью второго гражданства
Первоначальные проверки due diligence завершены
от 10 дней
Клиентское соглашение подписано, аванс оплачен
от 1 день
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 14 дней
Подано заявление на получение карибского гражданства
от 3 дня
Обработка заявления на получение гражданства
от 1 месяца
Заявка одобрена
от 5 дней
Внесение инвестиций
от 5 дней
Получение гражданства и паспорта
от 2 месяцев
Вы просматриваете
Гражданство Saint Kitts & Nevis
Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис
от
€227,780
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