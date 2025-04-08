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Жильё в Shapkinskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Вилла в Shapkinskiy selsovet, Россия
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
$60,239
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Параметры недвижимости в Shapkinskiy selsovet, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов