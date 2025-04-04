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Продажа офисных помещений в Нижегородский район, Россия

1 объект найдено
Офис 18 792 м² в Москва, Россия
Офис 18 792 м²
Москва, Россия
Площадь 18 792 м²
Количество этажей 9
ID: o88346 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать 18792.0 м² на выгодных условиях. …
$474,552
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