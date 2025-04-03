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Продажа офисных помещений в район Котловка, Россия

1 объект найдено
Офис 4 057 м² в Москва, Россия
Офис 4 057 м²
Москва, Россия
Площадь 4 057 м²
Количество этажей 5
ID: o93810 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести 4057.0 м² в собственность на выго…
$7,54 млн
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