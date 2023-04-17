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Купить квартиру в Dallas County, США

Даллас
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Даллас, США
Квартира 2 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат 251 м²
€ 796,574
Желанный отремонтированный план B с белыми мраморными полами, окнами на стенах, увеличенной …
Квартира 1 спальняв Даллас, США
Квартира 1 спальня
Даллас, США
1 ванных комнат
€ 473,392
1BR, 1.5BA в кондоминиумах The House напротив Парка Победы. С балкона оконечного блока откры…
Квартира 2 спальнив Даллас, США
Квартира 2 спальни
Даллас, США
2 ванных комнат 193 м²
€ 710,089
Роскошная жизнь в Mayfair, расположенном в центре города возле Turtle Creek в Lee Park. Редк…

Параметры недвижимости в Dallas County, США

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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