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Квартиры в Praettigau Davos, Швейцария

Давос
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1 объект найдено
Квартира в Давос, Швейцария
Квартира
Давос, Швейцария
110 м²
€ 1,319,550
Фешенебельные апартаменты расположены в современном жилом комплексе в Давосе, Граубюнден, Шв…

Параметры недвижимости в Praettigau Davos, Швейцария

рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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