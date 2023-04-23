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Дома в Звенигород, Россия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Звенигород, Россия
Дом 6 комнат
Звенигород, Россия
6 Количество комнат 359 м² Количество этажей 3
€ 252,130
Уникальный дом и локация! Построен из качественных материалов, стены кирпич и пенобетонные б…
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