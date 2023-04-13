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Купить таунхаус в Всеволожский район, Россия

Koltushskoe selskoe poselenie
1
Сертоловское городское поселение
1
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2 объекта найдено
Таунхаусв Кирполье, Россия
Таунхаус
Кирполье, Россия
202 м²
€ 163,495
Арт. 24194043 Дуплекс на участке ИЖС со всеми коммуникациями! Дуплекс 201,9 м2 в ИЖС на…
Таунхаусв Сертоловское городское поселение, Россия
Таунхаус
Сертоловское городское поселение, Россия
647 м²
€ 1,319,048
Арт. 3337546 Дорогой наш покупатель! Предлагается к продаже уютный 4-этажный загородный дом…

Параметры недвижимости в Всеволожский район, Россия

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