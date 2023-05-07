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Квартиры в Волосово, Россия

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 2 комнаты
Волосово, Россия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/5
€ 40,121
Квартира 3 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 2/5
€ 53,877
Квартира 3 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 3/5
€ 53,762
Квартира 4 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 4 комнаты
Волосово, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
€ 49,292
Квартира 1 комната в Волосово, Россия
Квартира 1 комната
Волосово, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/3
€ 32,097
Квартира 3 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Этаж 2/5
€ 64,756
Квартира 2 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 2 комнаты
Волосово, Россия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
€ 45,280
Квартира 3 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
€ 44,707
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