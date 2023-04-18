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Купить недвижимость в Парголово, Россия

4 объекта найдено
Квартирав Парголово, Россия
Квартира
Парголово, Россия
29 м² 23/27 Этаж
€ 61,920
Продаётся квартира-студия очень интересной планировки! Видовая! Метро Парнас, 7 минут пеш…
Квартира 2 комнатыв Парголово, Россия
Квартира 2 комнаты
Парголово, Россия
2 Количество комнат 45 м² 15/23 Этаж
€ 92,602
Продаётся прекрасная квартира на ул. Валерия Гаврилина д.13 корп.1 в ЖК "Северная долина", …
Квартирав Парголово, Россия
Квартира
Парголово, Россия
22 м²
€ 36,818
Арт. 27187917 Продается студия по переуступке в ЖК "Комплекс апартаментов START". В собствен…
Квартирав Парголово, Россия
Квартира
Парголово, Россия
22 м²
€ 39,596
Арт. 22974909 Уважаемый покупатель!Продается студия-апартаменты с полной отделкой в апарт - …
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