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Купить таунхаус в Северо-Западный федеральный округ, Россия

Калининградская область
8
Ленинградская область
6
Зеленоградск
3
Фёдоровское городское поселение
2
Koltushskoe selskoe poselenie
1
Балтийск
1
Светлогорск
1
Сертоловское городское поселение
1
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14 объектов найдено
Таунхаус 4 комнатыв Фёдоровское городское поселение, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Фёдоровское городское поселение, Россия
4 Количество комнат 92 м² Количество этажей 2
€ 89,404
Арт. 44657638. Предлагаем Вашему вниманию таунхаус в ЖК Фёдоровское. Жилой Комплекс находитс…
Таунхаус 4 комнатыв Фёдоровское городское поселение, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Фёдоровское городское поселение, Россия
4 Количество комнат 92 м² Количество этажей 2
€ 122,931
Арт. 43364630. Предлагаем Вашему вниманию таунхаус в ЖК Фёдоровское. СРОЧНО!!!!! СОБСТВЕННО…
Таунхаус 5 комнатв Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 273,800
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Таунхаус 4 комнатыв Зеленоградск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 148,634
Таунхаус "Морской Бриз". Всего в 200 метрах от моря, в г Зеленоградске, ул. Гагари…
Таунхаусв Выборг, Россия
Таунхаус
Выборг, Россия
201 м²
€ 78,229
Арт. 35777250 Уважаемый Покупатель! Представляю каменный дом рядом с Выборгом. Дом располож…
Таунхаусв Выборг, Россия
Таунхаус
Выборг, Россия
201 м²
€ 78,229
Арт. 35776835 Уважаемый Покупатель! Представляю каменный дом рядом с Выборгом. Дом располо…
Таунхаус 5 комнатв Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 240,274
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Таунхаус 4 комнатыв Светлогорск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Светлогорск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 133,994
Таунхаус в городе Светлогорске в респектабельном районе коттеджной застройки. Дом общей площ…
Таунхаус 6 комнатв Калининград, Россия
Таунхаус 6 комнат
Калининград, Россия
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 150,869
Продаётся дом секция 180 kв.м, в Ленинградском районе Калининграда. Построен на основании пр…
Таунхаусв Кирполье, Россия
Таунхаус
Кирполье, Россия
202 м²
€ 164,839
Арт. 24194043 Дуплекс 201,9 м2 в ИЖС на участке 6 соток со всеми коммуникациями без внутрен…
Таунхаус 3 комнатыв Комсомольск, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Комсомольск, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 34,644
Продам блок-секцию в п. Комсомольск 17 км от Калининграда. Дом из блоков, перекрытия железоб…
Таунхаус 3 комнатыв Балтийск, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Балтийск, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 33,415
Таунхаус в тихом месте города Балтийска у самого залива в экологически чистом районе. На лич…
Таунхаусв Сертоловское городское поселение, Россия
Таунхаус
Сертоловское городское поселение, Россия
647 м²
€ 1,329,886
Арт. 3337546 Дорогой наш покупатель! Предлагается к продаже уютный 4-этажный загородный дом…
Таунхаус 4 комнатыв Большое Исаково старокаменная 35, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Большое Исаково старокаменная 35, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 113,990
Продам Таунхаус 165 кв.метров, ул. Цветочная. Автономное отопление (электрический котел) Сеп…

Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия

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