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Купить дом в Истра, Россия

2 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Истра, Россия
Дом 3 комнаты
Истра, Россия
3 Количество комнат 86 м² Количество этажей 3
€ 211,218
Просторная квартира с Новым качественным свежим ремонтом в жилом комплексе Sampo на Новой Ри…
Дом 3 комнатыв Истра, Россия
Дом 3 комнаты
Истра, Россия
3 Количество комнат 86 м² Количество этажей 3
€ 167,518
Просторная квартира с новым качественным свежим ремонтом в жилом комплексе Sampo. Квартира п…
Realting.com
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