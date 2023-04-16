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Купить недвижимость в Гатчина, Россия

47 объектов найдено
Квартирав Гатчина, Россия
Квартира
Гатчина, Россия
24 м² 4/12 Этаж
€ 51,906
Продаётся уютная квартира - студия в новом доме. О квартире: Комната 16,2кв м, квадратн…
Квартира 1 комнатав Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат 33 м² 10/12 Этаж
€ 73,993
Продается 1 комнатная квартира на въезде в город Гатчина.10/12 этажОП 33.3 кв.м.комната 16…
Квартирав Гатчина, Россия
Квартира
Гатчина, Россия
161 м²
€ 248,484
Арт. 41608028 Просторная квартира с мансардой в двух шагах от Гатчинского дворца и парка! …
Комната 4 комнатыв Гатчина, Россия
Комната 4 комнаты
Гатчина, Россия
4 Количество комнат 96 м² 2/3 Этаж
€ 15,461
Продается комната 15,5 кв.м в коммунальной квартире в г . Гатчина на ул. Григорина д 7.…
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 64 м² 6/9 Этаж
€ 87,246
ПРОДАМ! Просторную 2-х комнатную квартиру УП в Гатчине на ул.Изотова, д.15 корп.2 (микр. Въ…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 73 м² 3/5 Этаж
€ 96,081
трехкомнатная квартира в прямой продаже Арт. 40965741
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 52 м² 7/8 Этаж
€ 69,023
В прямой продаже необычная 2-х комнатная видовая Квартира по адресу: Ленинградская область,…
Квартира 1 комнатав Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат 32 м² 1/5 Этаж
€ 40,862
ПРОДАМ 1 комнатную квартиру в Гатчине на ул. 7 Армии, д.23. Панель, 1/5 этаж. ОП - 31,9 кв.…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 91 м² 5/8 Этаж
€ 103,259
3-х комнатная квартира, 5 этаж 8 этажного крупнопанельного дома, 2001 года постройки Гатчин…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 47 м² 2/2 Этаж
€ 27,499
Продам 3 комнатную квартиру в деревянном доме на ул Солодухина, 2/2. ОП 46,8 кв. м.( 15+13+…
Квартира 1 комнатав Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат 42 м² 9/9 Этаж
€ 66,152
Продам полностью меблированную 1к.квартиру улучшенной планировки на 9эт./9эт. дома в молодо…
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 54 м² 6/9 Этаж
€ 75,042
Продаётся просторная современная светлая 2 х комн кв в Гатчине (м - р Аэродром), расположен…
Квартира 1 комнатав Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат 44 м² 7/9 Этаж
€ 66,262
Продаётся 1-я квартира на 7 этаже в хорошем доме рядом с парком.Общая пл.44(18)кухня 12 кв…
Квартира 1 комнатав Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат 34 м² 4/5 Этаж
€ 36,997
В самом центре Аэродрома гор.Гатчины Ленинградской области, в 30 км от Санкт-Петербурга п…
Квартирав Гатчина, Россия
Квартира
Гатчина, Россия
31 м² 4/12 Этаж
€ 59,636
Продается квартира - студия в центре города Гатчина, ко. Хохлова, 16. Дом новый, 2016 г.п. …
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 52 м² 4/12 Этаж
€ 67,367
2-к. квартира, 52,3 м², 4/12 эт. Жилая 29.4, кухня 6.8, 2 лоджии санузел совмещё…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 86 м² 3/6 Этаж
€ 132,414
Продаётся 3-х комнатная квартира в хорошем кирпичном доме при въезде в город Гатчина.Кварти…
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 52 м² 5/5 Этаж
€ 58,532
Продается в Гатчине на ул 120Дивизии дом 3а, 2 комнатная квартира 2/5 пн эт дома, ОП-51,9 …
Дом 4 комнатыв Гатчина, Россия
Дом 4 комнаты
Гатчина, Россия
4 Количество комнат 150 м² 1/2 Этаж
€ 167,865
Продается большой теплый светлый дом с отделкой и всеми коммуникациями 2021 г постройки. Мо…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 55 м² 3/4 Этаж
€ 72,889
Продаётся 3-комнатная квартира на 4 этаже кирпичного дома в тихом спальном районе,  не…
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 41 м² 1/5 Этаж
€ 50,249
Продам 2-комн. кв. на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома. В одном из уютных зеленых …
Квартира 1 комнатав Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат 29 м² 3/4 Этаж
€ 41,955
ПРОДАМ очень солнечную однокомнатную квартиру в новом малоэтажном доме в Гатчине на ул.Крас…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 56 м² 2/4 Этаж
€ 60,741
СРОЧНО!!! В связи с переездом в другой регион предлагается к продаже теплая светлая 3 х…
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 57 м² 4/5 Этаж
€ 80,619
Продаётся в хорошем районе г. Гатчины 2-х комнатная УП изолированная квартира 121 серии на …
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 42 м² 5/5 Этаж
€ 49,145
Продаётся уютная 2-комнатная квартира в центре Гатчины в районе Хохлово Поле. Ква…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 50,801
Предлагается к продаже креативная эксклюзивная двухкомнатная квартира с дизайнерским евро р…
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 72 м² 1/7 Этаж
€ 86,031
Достойное предложение, успейте купить! В продаже теплая, солнечная, просторная, 2к.кв. 72,3…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 58 м² 1/5 Этаж
€ 56,875
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! Продаётся 3хкомнатная квартира в Гатчине на ул. 7 Армии дом 15. Высокий …
Коттедж 3 комнатыв Гатчина, Россия
Коттедж 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 142 м² 1/2 Этаж
€ 176,700
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 74 м² 1/5 Этаж
€ 82,828
Один собственник. Все в шаговой доступности: детский сад, школа, поликлиника. Хорошая транс…
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