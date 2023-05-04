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Жильё в Жирардувский повят, Польша

1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Жирардув, Польша
Квартира 5 комнат
Жирардув, Польша
5 Количество комнат 125 м² 6 Этаж
€ 292,796

Параметры недвижимости в Жирардувский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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