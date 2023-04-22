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Квартиры в Западно-Варшавский повят, Польша

gmina Lomianki
5
gmina Ozarow Mazowiecki
4
Ломянки
4
Ожарув-Мазовецкий
4
gmina Blonie
3
Блоне (Польша)
2
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12 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Bialuty, Польша
Квартира 3 спальни
Bialuty, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 3/3 Этаж
€ 90,308
Продажа большой 4-комнатной квартиры Варшава, Błonie #12617 Звоните +48574672833 ( Wha…
Квартира в Ломянки, Польша
Квартира
Ломянки, Польша
57 м² 1/4 Этаж
€ 118,438
Продаётся красивая 2-х комнатная квартира 57,3 кв.м пригород Варшавы г. Łomianki, ul. Wiślan…
Квартира 1 спальня в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/3 Этаж
€ 112,278
Продается 2-х комнатная квартира с балконом, гаражом и наземным паркингом в современном комп…
Квартира 1 спальня в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 1/3 Этаж
€ 101,480
Продаётся готовая к проживанию 2-х комнатная квартира 43 кв.м пригород Варшавы г. Ożar&oacut…
Квартира 2 спальни в Блоне (Польша), Польша
Квартира 2 спальни
Блоне (Польша), Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 2
€ 118,813
Жилой комплекс расположен на улице Мазовецка в Блоне, всего в 8 км от автомагистрали A2 и в …
Квартира 1 спальня в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/3 Этаж
€ 118,233
Продаётся современная 2-х комнатная квартира 58,51 кв.м пригород Варшавы г. Ożarów Ma…
Квартира 3 спальни в Ломянки, Польша
Квартира 3 спальни
Ломянки, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 1/3 Этаж
€ 153,962
Продаётся большая 4-х комнатная квартира 88,31 кв.м пригород Варшавы г. Łomianki, ул. Baczyń…
Квартира 2 спальни в Блоне (Польша), Польша
Квартира 2 спальни
Блоне (Польша), Польша
3 Количество комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 118,813
Жилой комплекс расположен на улице Мазовецка в Блоне, всего в 8 км от автомагистрали A2 и в …
Квартира 1 спальня в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/3 Этаж
€ 116,306
Продаётся 2-х комнатная квартира 45,34кв.м пригород Варшавы, г. Ożarów Mazowiecki, ул…
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Lomianki Dolne, Польша
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Lomianki Dolne, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² 3/3 Этаж
€ 159,267
Продается светлая, просторная двухуровневая четырехкомнатная квартира площадью 77,14 м2 с ба…
Квартира 1 спальня в Ломянки, Польша
Квартира 1 спальня
Ломянки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 109,418
Продаётся 2-х комнатная квартира 56,4 кв.м в спокойном пригороде Варшавы г. Łomianki, ул. Wi…
Квартира 1 спальня в Ломянки, Польша
Квартира 1 спальня
Ломянки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 1/4 Этаж
€ 111,949
Продаётся в комплексе 2-х комнатная квартира 59 кв.м пригород Варшавы г. Łomianki, ул. Wiśla…

Параметры недвижимости в Западно-Варшавский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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