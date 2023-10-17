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Шамотульский повят
Квартиры
Квартиры в Шамотульский повят, Польша
gmina Duszniki
11
gmina Kazmierz
7
gmina Szamotuly
7
Szamotuly
4
Квартира
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31 объект найдено
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Квартира
Sedzinko, Польша
1 011 м²
€32,781
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Квартира
Szamotuly, Польша
100 м²
— Дом на первом этаже — Kępa — терраса — гараж мир —
€187,957
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Квартира
Podrzewie, Польша
793 м²
Рекомендую для покупки участок под застройку, расположенный в отличном месте в Подречье, по …
€19,451
Рекомендовать
Квартира
Grzebienisko, Польша
2 592 м²
Приглашаем воплотить свои мечты о доме, в готовом к строительству пространстве, окруженном п…
€65,129
Рекомендовать
Квартира
Wierzeja, Польша
162 м²
Мы представляем вам на продажу красивый отдельно стоящий дом общей площадью 161 м2, располож…
€196,481
Рекомендовать
Квартира
Grzebienisko, Польша
956 м²
Предложение в подготовке, в MLS до 31 августа 2023 года
€31,341
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Квартира
Ceradz Dolny, Польша
180 м²
Дорогой Сэр или Мадам,
€369,357
Рекомендовать
Квартира
Szamotuly, Польша
115 м²
Дом с пространством для семьи и вдохновением для бизнеса
€120,205
Рекомендовать
Квартира
Wronki, Польша
1 326 м²
Land for sale for the investor, located on the main street of John Paul II in the center of …
€71,905
Рекомендовать
Квартира
Szamotuly, Польша
4 686 м²
Территория, состоящая из двух участков № 114/31 и 114/32 в Пшиборуве (муниципалитет Самотула…
€130,914
Рекомендовать
Квартира
Szamotuly, Польша
103 м²
Сегмент в здании площадью 103 м2 с садом и террасой, расположенном в террасном здании чуть в…
€108,185
Рекомендовать
Квартира
Ostrolesie, Польша
215 м²
Красивый отдельно стоящий дом с гаражом, после ремонта, расположенный на тихой улице с однос…
€196,481
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Kazmierz, Польша
2
59 м²
Продается красивая квартира с садом и двумя парковочными местами!
€120,205
Рекомендовать
Квартира
Sedzinko, Польша
941 м²
Я хотел бы представить вам предложение о строительном участке с Местным пространственным пла…
€32,783
Рекомендовать
Квартира
Kazmierz, Польша
119 м²
Современный дом в Kaźmierz – Комфорт и стиль в одном
€203,037
Рекомендовать
Квартира
Kazmierz, Польша
248 м²
Добрый день
€557,315
Рекомендовать
Квартира
Grzebienisko, Польша
130 м²
Я рад представить вам предложение продать очаровательный, атмосферный дом Оторван в Гжебиени…
€142,039
Рекомендовать
Квартира
Lipnica, Польша
158 м²
Доброе утро, мы рады представить вам уникальное предложение по продаже эксклюзивного отдельн…
€426,182
Рекомендовать
Квартира
Kazmierz, Польша
3 007 м²
€120,205
Рекомендовать
Квартира
Kazmierz, Польша
768 м²
Рад представить вам предложение о продаже участка земли, расположенного на лагуне Радзына, с…
€41,963
Рекомендовать
Квартира
Ostrolesie, Польша
1 361 м²
Рекомендую к продаже 8 строительных участков, расположенных в г. Самотулы
€38,669
Рекомендовать
Квартира
Zielonagora, Польша
2 293 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже уникального участка под застройку, распо…
€71,905
Рекомендовать
Квартира
Kazmierz, Польша
14 509 м²
Я рекомендую предложение земельной собственности, расположенной недалеко от Szamotuły, в Рад…
€369,357
Рекомендовать
Квартира
Остроруг, Польша
31 280 м²
Продается сельскохозяйственный участок земли № 307/4, расположенный в геодезическом районе В…
€76,494
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Пневы, Польша
2
60 м²
Функциональная 2-комнатная квартира в Пневом по адресу ул. Бук площадью 59,82 м ² с полность…
€78,243
Рекомендовать
Квартира
Sekowo, Польша
243 м²
Продается идеальный дом, как современный амбар на живописном Бытинском озере. Это энергосбер…
€360,397
Рекомендовать
Квартира
Пневы, Польша
445 м²
Real estate assets:
€544,201
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Квартира
Podrzewie, Польша
126 м²
Продается близнец, чтобы закончить в отличном месте, по адресу ul. Макова в Подречье лежит н…
€76,472
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Квартира
Wierzeja, Польша
11 621 м²
Продается земля в живописном городе Миешиска, Шамотульский повят, коммуна Душники. Участок № 51/8
€133,318
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Квартира
Jaryszewo, Польша
9 992 м²
На продажу выставляется земля, разделённая на 6 участков с условиями застройки, возможностью…
€108,185
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Параметры недвижимости в Шамотульский повят, Польша
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