ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Польше
Новые дома в Польше
Все новостройки в Польше
10
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Польше
Жилая
Квартира в Польше
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Польше
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Польше
Элитная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Польше
Магазин
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Польше
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Польша
Великопольское воеводство
Сьрёдский повят
gmina Sroda Wielkopolska
Сьрода-Велькопольска
Купить недвижимость в Сьрода-Велькопольска, Польша
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
40 м²
€ 82,186
Продается квартира находится по адресу: улица Староленка, 110b, расположена на 2 этаже в 2-э…
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
4 Количество комнат
84 м²
1 Этаж
€ 154,983
Продается функциональная квартира, расположенная на этаже многоэтажного здания 1, расположен…
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2 Количество комнат
52 м²
5 Этаж
€ 154,711
We recommend an attractive, two-room apartment located in a picturesque, green area in Warsa…
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
7 Количество комнат
319 м²
€ 714,676
Климатический дом расположен в Нижнем Мокотуве рядом с парком Селецки. Место идеально связан…
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
45 м²
€ 140,364
2-комнатная квартира возле МЕТРА !!! Варшавская квартира рядом с Метро Рондо Дашиньского и М…
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
65 м²
€ 182,755
Просторный семейный 3-комнатный-отель площадью 65,27 м2 + Большой балкон / терраса. Большим …
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
5 Количество комнат
260 м²
€ 541,112
Мы представляем идеальный дом для семьи с детьми, расположенный в Варшаве, район Вавер, окру…
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
Количество этажей 5
€ 122,522
Продаётся новая 3-х комнатная квартира 54,7 кв.м с террасой и садом Варшава Białołęka,ул. Ma…
Квартира 4 спальни
Познань, Польша
74 м²
€ 114,411
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
1 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 2
€ 535,918
Продаётся дом (полдома) 270 кв.м 4 комнаты Варшава, район Mokotów, ул. Niedźwiedzia …
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2 Количество комнат
67 м²
5 Этаж
€ 295,172
Уникальная квартира на продажу в Platinum Towers. Квартира имеет 67 м2 и состоит из: - очен…
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
71 м²
€ 207,627
Просторная трехкомнатная квартира площадью 71 м2 в многоквартирном доме 2015 года с гаражным…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты