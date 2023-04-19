Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Сьрёдский повят
  5. gmina Sroda Wielkopolska
  6. Сьрода-Велькопольска

Купить недвижимость в Сьрода-Велькопольска, Польша

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
40 м²
€ 82,186
Продается квартира находится по адресу: улица Староленка, 110b, расположена на 2 этаже в 2-э…
Квартира 4 комнатыв Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
4 Количество комнат 84 м² 1 Этаж
€ 154,983
Продается функциональная квартира, расположенная на этаже многоэтажного здания 1, расположен…
Квартира 2 комнатыв Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2 Количество комнат 52 м² 5 Этаж
€ 154,711
We recommend an attractive, two-room apartment located in a picturesque, green area in Warsa…
Дом 7 комнатв Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
7 Количество комнат 319 м²
€ 714,676
Климатический дом расположен в Нижнем Мокотуве рядом с парком Селецки. Место идеально связан…
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
45 м²
€ 140,364
2-комнатная квартира возле МЕТРА !!! Варшавская квартира рядом с Метро Рондо Дашиньского и М…
Квартира 3 спальнив Smolice, Польша
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
65 м²
€ 182,755
Просторный семейный 3-комнатный-отель площадью 65,27 м2 + Большой балкон / терраса. Большим …
Дом 5 комнатв Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
5 Количество комнат 260 м²
€ 541,112
Мы представляем идеальный дом для семьи с детьми, расположенный в Варшаве, район Вавер, окру…
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² Количество этажей 5
€ 122,522
Продаётся новая 3-х комнатная квартира 54,7 кв.м с террасой и садом Варшава Białołęka,ул. Ma…
Квартира 4 спальнив Познань, Польша
Квартира 4 спальни
Познань, Польша
74 м²
€ 114,411
Дуплекс 3 спальнив Варшава, Польша
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 270 м² Количество этажей 2
€ 535,918
Продаётся дом (полдома) 270 кв.м 4 комнаты Варшава, район Mokotów, ул. Niedźwiedzia …
Квартира 2 комнатыв Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2 Количество комнат 67 м² 5 Этаж
€ 295,172
Уникальная квартира на продажу в Platinum Towers. Квартира имеет 67 м2 и состоит из: - очен…
Квартира 3 спальнив Варшава, Польша
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
71 м²
€ 207,627
Просторная трехкомнатная квартира площадью 71 м2 в многоквартирном доме 2015 года с гаражным…
Realting.com
Перейти