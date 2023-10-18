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Квартиры в Srem, Польша

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Srem, Польша
Квартира 2 комнаты
Srem, Польша
Комнаты 2
Площадь 48 м²
€55,731
Квартира 3 комнаты в Srem, Польша
Квартира 3 комнаты
Srem, Польша
Комнаты 3
Площадь 52 м²
I present to you for sale a 3 – room apartment located in Śrem at Chłapowskiego Street
€64,474
Квартира в Srem, Польша
Квартира
Srem, Польша
Площадь 102 м²
Представляю вам привлекательное предложение отдельно стоящего куба, двухъярусного дома с под…
€150,803
Квартира 7 комнат в Srem, Польша
Квартира 7 комнат
Srem, Польша
Комнаты 7
Площадь 120 м²
Представляю вам отличное инвестиционное предложение на продажу
€67,752
Квартира в Srem, Польша
Квартира
Srem, Польша
Площадь 167 м²
Представляю вам предложение двухквартирного дома с гаражом
€120,205
Квартира в Srem, Польша
Квартира
Srem, Польша
Площадь 136 м²
I present to you an attractive offer of a detached one-story house, located on the Śrem bord…
€216,369
Квартира 4 комнаты в Srem, Польша
Квартира 4 комнаты
Srem, Польша
Комнаты 4
Площадь 75 м²
Представляю вам предложение просторной 4-комнатной квартиры, расположенной в многоквартирном…
€63,381
Квартира в Srem, Польша
Квартира
Srem, Польша
Площадь 223 м²
Представляю вам на продажу уникальный двухквартирный дом в Шреме. Недвижимость расположена в…
€200,852
Квартира 2 комнаты в Srem, Польша
Квартира 2 комнаты
Srem, Польша
Комнаты 2
Площадь 48 м²
€56,606
Квартира в Srem, Польша
Квартира
Srem, Польша
Площадь 46 м²
Представляю на продажу: служебное помещение площадью 46,1 м2, владение от КВ, расположенное …
€64,474
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