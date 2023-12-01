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Квартиры в Сопот, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Сопот, Польша
Квартира 1 спальня
Сопот, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Мы хотели бы представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в районе Gdańsk Żabianka по…
€128,534
в месяц
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Сопот, Польша
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Сопот, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Прекрасная двухуровневая квартира в самом центре Sopota! Уникальная квартира в самом цент…
€414,681
в месяц
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Агентство
LOCO REALE ESTATE
Языки общения: English, Русский, Polski

Параметры недвижимости в Сопот, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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