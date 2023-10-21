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Квартиры в Сехнице, Польша

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Сехнице, Польша
Квартира 1 спальня
Сехнице, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
ПРОДАЕТСЯ! Красивая, готовая квартира, расположенная в центре города! Местоположение: Вроцл…
€239,417
Realting.com
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