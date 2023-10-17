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Квартиры в Отвоцкий повят, Польша

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Отвоцкий повят, Польша
Квартира 5 комнат
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 5
Площадь 123 м²
Этаж 1
€220,146

Параметры недвижимости в Отвоцкий повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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