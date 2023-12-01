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Дома в Новодвурский повят, Польша

3 объекта найдено
Дом 8 комнат с балконом в Новодвурский повят, Польша
Дом 8 комнат с балконом
Новодвурский повят, Польша
Комнаты 8
Площадь 608 м²
€1,43 млн
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Дом 7 комнат в Новодвурский повят, Польша
Дом 7 комнат
Новодвурский повят, Польша
Комнаты 7
Площадь 332 м²
€399,630
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Дом 6 комнат с балконом в Новодвурский повят, Польша
Дом 6 комнат с балконом
Новодвурский повят, Польша
Комнаты 6
Площадь 335 м²
€508,043
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