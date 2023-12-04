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Квартиры в Подляское воеводство, Польша

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4 объекта найдено
Квартира в Dabrowka Koscielna, Польша
Квартира
Dabrowka Koscielna, Польша
Площадь 1 735 м²
€47,789
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Etalon Estate Group
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Квартира в Przyborowo, Польша
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Przyborowo, Польша
Площадь 219 м²
€576,342
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Jeziorki, Польша
Квартира
Jeziorki, Польша
Площадь 3 150 м²
€103,614
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Wyszki, Польша
Квартира
Wyszki, Польша
Площадь 499 м²
€555,511
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Подляское воеводство, Польша

с видом на горы
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