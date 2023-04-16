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Купить квартиру в Пясечинский повят, Польша

gmina Piaseczno
20
Пясечно
14
gmina Tarczyn
2
gmina Gora Kalwaria
1
gmina Lesznowola
1
Гура-Кальвария
1
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24 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 3/4 Этаж
€ 80,845
Продаётся тихая 3-х комнатная квартира 47,12 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Kusociń…
Квартирав Пясечно, Польша
Квартира
Пясечно, Польша
36 м² 4/4 Этаж
€ 75,493
Продаётся 2-х комнатная квартира 36 кв.м в пригороде Варшавы Piaseczno, ул. Fabryczna В к…
Квартира 2 спальнив Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 5/9 Этаж
€ 112,010
  Продается 3-х комнатная квартира с лоджией на 5-ом этаже в 9-ти этажном доме 2010 …
Квартира 3 спальнив Пясечно, Польша
Квартира 3 спальни
Пясечно, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² Количество этажей 1
€ 123,423
Продаётся 4-х комнатная квартира 91,22 кв.м с садом пригород Варшавы, г. Piaseczno, ул. Oręż…
Квартира 2 спальнив Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² Количество этажей 4
€ 127,832
Продаётся уютная 3-х комнатная квартира 68,08 кв.м пригород Варшавы, г. Piaseczno, ул. 1 Maj…
Квартира 2 спальнив Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 3/3 Этаж
€ 143,673
Продается уютная функциональная трехкомнатная квартира с балконом площадью 65,83 м2 располож…
Квартира 3 спальнив Пясечно, Польша
Квартира 3 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 4/4 Этаж
€ 81,128
Продаётся недорогая 3-х комнатная квартира 47 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Kusoci…
Квартира 2 спальнив Jozefoslaw, Польша
Квартира 2 спальни
Jozefoslaw, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 3/3 Этаж
€ 114,251
Продается трехкомнатная квартира в Piaseczno на ул. Julianowska, площадь 50,5 м2, расположен…
Квартира 2 спальнив Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² Количество этажей 4
€ 124,619
Продается уютная двухсторонняя трехкомнатная квартира площадью 68,08 м2, расположенная на ну…
Квартира 3 спальнив Przypki, Польша
Квартира 3 спальни
Przypki, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 1/2 Этаж
€ 175,703
Поместье находится в Пшивках недалеко от Тарчина. Объявление касается жилого помещения в …
Квартира 2 спальнив Jozefoslaw, Польша
Квартира 2 спальни
Jozefoslaw, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 2/2 Этаж
€ 135,344
Продаётся тихая 3-х комнатная квартира 70 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Owocowy Sa…
Квартира 1 спальняв Пясечно, Польша
Квартира 1 спальня
Пясечно, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 4/11 Этаж
€ 95,625
Продаётся меблированная 2-х комнатная квартира 51 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Pa…
Квартира 1 спальняв Jozefoslaw, Польша
Квартира 1 спальня
Jozefoslaw, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 2/2 Этаж
€ 80,163
Новые квартиры в пригороде Варшавы Józefosław на границе с районом Ursynow Представл…
Квартира 1 комнатав Jozefoslaw, Польша
Квартира 1 комната
Jozefoslaw, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 1/4 Этаж
€ 52,536
Продаются новые квартиры в пригороде Варшавы Piaseczno 1-4 комнаты Вашему вниманию предла…
Квартира 2 спальнив Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 3/4 Этаж
€ 129,062
Продаётся после ремонта 3-х комнатный дуплекс 75 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Str…
Квартира 1 спальняв Пясечно, Польша
Квартира 1 спальня
Пясечно, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 12/16 Этаж
€ 110,157
Продается светлая квартира, площадь 50,8 м2, находится недалеко от центра Piaseczno на ул. M…
Квартира 2 спальнив Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 3/4 Этаж
€ 129,062
Продаётся после ремонта 3-х комнатный дуплекс 75 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Str…
Квартира 2 спальнив Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 3/4 Этаж
€ 129,062
Продаётся после ремонта 3-х комнатный дуплекс 75 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Str…
Квартира 2 спальнив Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/3 Этаж
€ 152,913
Продаётся большая 3-х комнатная квартира 78,35 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Młyna…
Квартира 6 спаленв Prace Male, Польша
Квартира 6 спален
Prace Male, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² 1/2 Этаж
€ 183,971
Дом с четвертой очереди доступен сразу. Ключи сентябрь 2022. Красивый дом, большой сад 650 м…
Квартира 3 комнатыв Jozefoslaw, Польша
Квартира 3 комнаты
Jozefoslaw, Польша
3 Количество комнат 75 м² 1 Этаж
€ 145,467
Квартира 3 комнатыв Jozefoslaw, Польша
Квартира 3 комнаты
Jozefoslaw, Польша
3 Количество комнат 87 м² 2 Этаж
€ 148,696
Квартира 4 комнатыв Гура-Кальвария, Польша
Квартира 4 комнаты
Гура-Кальвария, Польша
4 Количество комнат 101 м² 1 Этаж
€ 156,946
Квартира 3 комнатыв Loziska, Польша
Квартира 3 комнаты
Loziska, Польша
3 Количество комнат 58 м² 1 Этаж
€ 139,264
Трехкомнатная квартира, светлая, с двумя балконами, расположенная на первом этаже, в недавно…

Параметры недвижимости в Пясечинский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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